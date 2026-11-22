जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में मुरादाबाद-दिल्ली रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। रविवार को रेलवे ट्रैक पर खंभा नंबर 23 के पास किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की। मृतक की पहचान थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव श्यामपुर निवासी सोहाम पुत्र ललित जाट के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रेलवे लाइन पर खंभा नंबर 23 के पास एक किशोर का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके पास से एक स्टडी बुक बरामद हुई।

किशोर की हुई पहचान पुलिस के अनुसार, किताब पर दिनेश विद्यापीठ का नाम अंकित था। इसके आधार पर पुलिस ने किशोर की पहचान के प्रयास किए। बाद में उसकी पहचान सोहाम पुत्र ललित जाट निवासी गांव श्यामपुर के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 14 वर्ष बताई गई है।

किशोर की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, किशोर रेलवे ट्रैक तक किन परिस्थितियों में पहुंचा और हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।