मिशन शक्ति: हापुड़ में छात्रा निधि बनी एक दिन की जिलाधिकारी, सुनीं महिलाओं की फरियादें

केशव त्यागी, हापुड़। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा निधि ने एक दिन की सांकेतिक जिलाधिकारी बनकर महिलाओं की फरियाद सुनी और उन्हें समाधान के रास्ते सुझाए।

मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के तहत मिली इस जिम्मेदारी ने निधि को प्रशासनिक कामकाज समझने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर दिया।

निधि ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में हुई इस पहल के तहत छात्रा निधि को कलक्ट्रेट में जनसुनवाई का अनुभव कराया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संबंधित शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में निधि ने केवल शिकायतें ही नहीं सुनीं, बल्कि महिला सुरक्षा और बालिकाओं के हितों से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली। निधि ने मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की।