हापुड़ एसपी मधुबन कुमार सिंह ने थानों का औचक निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं और दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

केशव त्यागी, हापुड़। जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने मंगलवार देर रात को पिलखुवा और धौलाना थाने का औचक निरीक्षण किया।

अचानक पहुंचे एसपी ने थाना कार्यालय में अभिलेखों और अपराध रजिस्टर की पड़ताल की। इसके साथ ही कंप्यूटर कक्ष, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क, मालखाना, शस्त्रागार और बंदीगृह की व्यवस्थाएं भी जांचीं। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।