फिरोजाबाद: ब्लिंकिट डिलीवरी ब्वाॅय से महिला डाक्टर ने की अभद्रता, स्टाफ ने पकड़कर पीटा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सुहागनगर में सोमवार रात पार्सल लेकर आए डिलीवरी ब्वाय के साथ हास्पिटल स्टाफ ने पिटाई की। पीड़ित ने महिला डाक्टर पर फोन तोड़ने और अभद्रता का आरोप लगाया। डिलीवरी ब्वाय की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। पीड़ित ने डाक्टर व स्टाफ के खिलाफ दक्षिण थाने में तहरीर दी है।

ब्लिंकिट के डिलीवरी ब्वाय अभय गुप्ता के साथ सोमवार रात 11 बजे सुहाग नगर स्थित निजी हास्पिटल के साथ ने मारपीट कर दी। सूचना पर डिलीवरी ब्वाय के स्वजन भी मौके पर पहुंचकर गए और कार्रवाई की मांग करते हुए आधा घंटे तक हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए स्थिति को संभाला। अभय गुप्ता का कहना है कि वह महिला डाक्टर का ग्रोसरी के सामान का पार्सल लेकर आए थे।

फोन करने पर महिला डाक्टर ने प्रथम तल पर आने के लिए कहा। वह ऊपर पहुंचे तो एक व्यक्ति ने सामान ले लिया। काफी देर तक भुगतान नहीं मिला तो फोन किया तो बताया कि सामान क्षतिग्रस्त है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कहा कि भुगतान करके सामान वापस करने के लिए आनलाइन अनुरोध डाल दें।

पीड़ित का कहना है कि महिला डाक्टर और सामान ले जाने वाला व्यक्ति बाहर आया। कहा कि तुम लोगों का यह रोज का ड्रामा है। डिलीवरी ब्वाय का कहना है कि उन्होंने कस्टमर केयर पर डाक्टर की बात कराई। इसके बाद रुपये मांगे तो डाक्टर ने उनका फोन फेंक दिया और रुपये देने से इन्कार कर दिया।