ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। चुनावी तैयारियों के बीच सपा में जिलाध्यक्ष पद (SP District President Post) को लेकर मारामारी मची है। पुराने व अनुभवी सपा नेता जिलाध्यक्ष पद पाने को पूरजोर प्रयासरत हैं। दो दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हापुड़ जिले की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था।

अब जिलाध्यक्ष का दायित्व संभालने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ तक की दौड़ लगा रहे हैं। इस में पांच नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसमें गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व चेयरमैन सहित तीन पूर्व जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। चुनावी साल में सपा सुप्रीमो जहां भाजपा को खुली चुनौती देते हुए चुनावी समर में विजय पताका फहराने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं, हापुड़ के जिला संगठन और चुनाव की तैयारियों में लगे पार्टी नेताओं के बीच सामाजस्य नहीं बैठ पा रही थी। यों तो जिले की तीनों सीटों पर ही जिलाध्यक्ष के साथ मतभिन्नता की स्थिति थी, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में थे। यहां से मुख्य रूप से नैना गुर्जर और सुधीर चौहान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

दोनों में टकराव की स्थिति इसके साथ ही सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान भी खुद को गढ़मुक्तेश्वर से प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। ऐसे में नैना गुर्जर और बबलू प्रधान दोनों में टकराव की स्थिति थी। दोनों एक ही जाति से होने के साथ ही खुद को दमदार प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।

इसके चलते ही पिछले सप्ताह नैना गुर्जर के खिलाफ दो विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन वीडियो को जारी कराने के मामले में साजिश का आरोप लगाते हुए नैना गुर्जर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी।