हापुड़ में जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं में बढ़ी नाराजगी

जागरण संवाददाता, हापुड़। साहब...इस महीने का पूरा बिजली बिल जमा है तो, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के इतना कहते ही मौके पर मौजूद ऊर्जा निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना देरी किए स्मार्ट मीटर लगवाए और बिना कारण बताए मौके से चले गए।

बकाया बिल वालों का कटा कनेक्शन

उपभोक्ताओं का परिवार दस घंटे तक बिना बिजली के रहा, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली का बिल जमा करने के बाद भी उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बजाय उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए जा रहे हैं।

शुक्रवार सुबह पटना मुरादपुर बिजली से एसडीओ, जेई समेत पुलिस और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बकाया बिल वालों के कनेक्शन को काटना शुरू कर दिया। इस दौरान उन घरों के मीटर भी काटकर स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिनके बिल जमा हैं।

उठ रहे कई सवाल ऐसे में ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब बिजली का बिल बकाया नहीं था तो, आखिर किन परिस्थितियों में मीटर बदले गए? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा?

समार्ट मीटर का तार भी खुद लेकर आए उपभोक्ता मोहल्ला फूलगढ़ी की रहने वाली नासरीन ने बताया कि उन्होंने इस महीने की छह तारीख को पांच हजार रुपये बिजली का बिल का बकाया जमा कराया था, लेकिन इसके बावजूद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी और स्मार्ट मीटर लगा दिया। इस दौरान उन्होंने लाइनमैन पर आरोप लगाया कि तार लगाने के दो सौ रुपये ले लिए।