हापुड़ में दर्दनाक हादसा: हाइवे पर बाइक गिरते ही पीछे से आए वाहन ने मारी टक्कर, मां और 4 माह के बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ क्षेत्र में बछलौता फ्लाईओवर के पास नए हाईवे पर शुक्रवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भूसे से लदी गाड़ी से बचने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके चार माह के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा पति और पांच वर्षीय बेटी घायल हो गए।

शबाना और चार माह के बेटे की दर्दनाक मौत पुलिस के अनुसार, मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के तुमरिया कला गांव निवासी अकरम (40) शुक्रवार शाम करीब 5:50 बजे पत्नी शबाना (35), चार माह के बेटे अली हमजा और पांच वर्षीय बेटी जुबिया नूर के साथ मोटरसाइकिल से दिल्ली के जैतपुर जा रहे थे। अकरम वहां नौकरी करते हैं।

बताया गया कि बाबूगढ़ क्षेत्र में बछलौता फ्लाईओवर के पास नए हाईवे पर सामने चल रही भूसे की गाड़ी से बचने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में शबाना और उनके चार माह के बेटे अली हमजा की मौके पर ही मौत हो गई।