हापुड़ में कैंटर-बस और पिकअप समेत कई गाड़ियों की जोरदार टक्कर, हादसे में आठ लोग घायल

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना क्षेत्र के सरूरपुर में कैंटर, बस, थ्रीव्हीलर और पिकअप की जोरदार टक्कर से सड़क हादसा हो गया। हादसे में थ्रीव्हीलर में सवार आठ लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई।

वहीं, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया।

अफरा-तफरी मच गई

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की।

गंभीर हालत में मेरठ भेजा

सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि चार घायलों को गंभीर हालत में मेरठ भेजा गया।

एएसपी महेश सिंह ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है।

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