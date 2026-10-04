हापुड़ में जीरो बजट खेती का अभियान: एक गाय से पांच एकड़ जमीन पर होगी रसायन मुक्त खेती

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। शासन ने जीरो बजट यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की पहल पर इसका अभियान शुरू किया जा रहा है।

इसमें एक देशी गाय से पांच एकड़ खेती करने का प्रावधान है। इस अविश्वनीय कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने और खेती करके दिखाने के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक केंद्र तैयार किया जा रहा है।

प्रकृतिक खेती पर होगा जोर

इन केंद्रों का संचालन पशुपालन व कृषि विभाग मिलकर करेंगे। इसमें गो आश्रय केंद्रों के आसपास के किसानों के कुछ खेतों में प्रकृतिक खेती कराई जाएगी। उनमें गोमुत्र, गोबर और विशेष रूप से तैयार किए जाने वाला जीवामृत प्रयोग किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का रसायन-कीटनाशक नहीं लगाया जाएगा।

वही निरीक्षण के लिए जिले के दो दर्जन किसानों की कमेटी होगी। वह निरीक्षण के साथ ही मास्टर ट्रेनर के रूप में भी प्रशिक्षित होंगे। इसमें जहर मुक्त खेती करने के साथ ही उसकी पैदावार की बिक्री के लिए भी उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। हापुड़ में इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव कूलपुर का चयन किया गया है।

कीटनाशक नहीं लगाएंगे, मुनाफा कमाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डा. अरविंद यादव ने बताया कि जब 1960 में यूरिया आया था। तब 20 किलो प्रति हेक्टेयर का प्रयोग होता था। आजकल यूरिया गन्ने में 200 और आलू में 500 किलो प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जा रहा है। इससे जमीन बंजर हो रही है।

बंजर हो रही भूमि 1960 में उत्तराखंड की पंतनगर यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिक डा. मैनये ने मेरठ मंडल के खेतों पर अध्ययन किया था। उन्होंने पाया था कि खेतों में 2.5 प्रतिशत आर्गेनिक कार्बन था। उर्वरा खेती के लिए इनकी मात्रा 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अब सर्वे में सामने आया है कि आर्गेनिक कार्बन 0.3 से 0.4 ही रह गया है। इस प्रकार भूमि बंजर हो रही है।

यदि तत्काल प्रकृति खेती को नहीं अपनाया तो आने वाली पीढ़ियों को जहरीले हवा-पानी और अनाज मिलेंगे। यूरिया का प्रयोग बंद करने के तीन साल बाद खेतों की मिट्टी और पैदावार से खुशबू आने लगेगी। सात गुना बढ़ गया कैंसर अहमदाबाद हास्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डा. जेएस पटेल के शोध में सामने आया है कि 10 साल में कैंसर सात गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण केमिकल वाला खाद्यान्न व खनिजहीन पानी का प्रयोग करना है। जहरमुक्त अनाज-दाल-सब्जी का प्रयोग करने पर प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि संक्रामक रोग भी पास नहीं आता है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए जहरमुक्त खेती को तत्काल अपनाने की जरूरत है। इसके लिए एक गाय से पांच हेक्टेयर यानि जीरो बजट खेती को प्रचलन में लाना होगा।

कैसे तैयार होता है जीवामृत? इसके लिए गोमूत्र और गोबर मिलाकर 200 लीटर पानी में रखते हैं। उसमें पांच किलो गुड़, पांच किलो उड़द की दाल और पांच किलो ऐसे स्थान की मिट्टी, जहां पर रसायन प्रयोग नहीं किए गए हों। पांच दिन में यह जीवामृत तैयार हो जाता है। बोआई से पहले इसको खेत में फैला देते हैं। तीन साल प्रयोग करने के बाद मिट्टी से रसायन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहीं पैदावार रसायन के प्रयोग जितनी ही होती है।

खोले जा रहे प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक जिले में प्राकृतिक यानि जीरो बजट खेती के प्रशिक्षण को केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें गोआश्रय स्थल के आसपास के खेतों में जीरो बजट खेती कराने की तैयारी है। किसानों अपनी रसायन वाली और वहीं केंद्र की रसायनमुक्त खेती की पैदावार, स्वाद व गुणवत्ता में अंतर देखेंगे। उसके बाद वह अपने खेतों में भी प्राकृतिक खेती करेंगे।