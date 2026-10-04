हापुड़ के धीरखेड़ा बिजलीघर में आज चलेगा मरम्मत कार्य, 7 घंटे तक बाधित रहेगी बिजली

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिले से सटे औद्योगिक क्षेत्र धीरखेड़ा 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर मरम्मत कार्य और 33 केवी लाइन के जर्जर पोल बदलने के चलते रविवार, 4 अक्टूबर को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

विद्युत विभाग के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक धीरखेड़ा बिजलीघर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। क्यों नहीं आएगी बिजली? विभाग की ओर से उपकेंद्र की छत की मरम्मत के साथ बिजनेस प्लान के तहत 33 केवी लाइन के जर्जर पोल बदलने का कार्य कराया जाएगा। सुरक्षा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य के दौरान संबंधित फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी।