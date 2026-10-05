गढ़मुक्तेश्वर में गोकशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिला सम्मान

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के पावटी गांव में प्रतिबंधित पशु को सकुशल बचाने तथा गोकशों से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने से बजरंग दल एवं किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस को सम्मानित किया है।

बजरंग दल के जिला संयोजक अधिवक्ता लोकेंद्र राणा ने बताया कि पिछले दिनों से पावटी के जंगल में गोकशी हुई थी। इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई थी। सोमवार की सुबह कुछ लोग पुन: गोकशी का प्रयास कर रहे थे।