हापुड़ में अवैध हथियारों पर पुलिस का शिकंजा, 14 आरोपी गिरफ्तार; मददगारों को भी नहीं मिलेगी राहत

केशव त्यागी, हापुड़। तमंचा रखने, उसका इस्तेमाल करने और उसके दम पर शोबाजी करने वालों के साथ अब अपराधियों को मदद पहुंचाने वाले भी पुलिस के निशाने पर होंगे।

गोलीकांड में हथियार किसने उपलब्ध कराया, उसे कहां छिपाकर रखा गया और आरोपित को किसने अपने घर या वाहन का इस्तेमाल करने दिया, पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच करेगी।

14 आरोपित हुए गिरफ्तार

मेरठ रेंज डीआइजी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर चलाए गए आपरेशन शस्त्र के तहत सितंबर माह के दौरान 14 आरोपित गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 14 अवैध हथियार और 15 कारतूस बरामद हुए।



डीआइजी ने गोलीकांड की घटनाओं में शामिल लोगों की भूमिका की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस यह पता लगाएगी कि गोली किसने चलाई और हथियार किसने उपलब्ध कराया। यदि हथियार अवैध है तो उसकी खरीद कहां से हुई और उसे कहां बनाया गया।

इसके अलावा हथियार रखने के ठिकाने तथा घटनास्थल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन की भी पड़ताल होगी। वाहन के स्वामी और उसमें मुख्य आरोपित के साथ मौजूद लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। लाइसेंसी हथियार दिया तो भी होगी कार्रवाई हथियारों की शोबाजी करने वालों के साथ लाइसेंसी असलहा दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत अभियोग दर्ज करने और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।