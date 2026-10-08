हापुड़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापामारी में 90 बोरे नकली पोटाश और DAP बरामद

जागरण संवाददाता, हापुड़। कृषि विभाग की टीम ने रामपुर रोड स्थित एक बड़े परिसर में छापा मारकर नकली उर्वरक तैयार करने के खेल का पर्दाफाश किया है। मौके से नकली पोटाश के 90 भरे बोरे, करीब 50 खाली बोरे, पाउडर, मिश्रण और पीसने की मशीनें समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ।

वहीं, करीब 20 बोरों में डीएपी जैसी दानेदार सामग्री भरी मिली। इससे परिसर में नकली डीएपी तैयार करने की भी तैयारी किए जाने की आशंका है। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने बताया कि तीन अक्टूबर को सूचना मिली थी कि रामपुर रोड स्थित एक बड़े परिसर में नकली उर्वरक तैयार करने का काम चल रहा है। सूचना पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो मुख्य गेट पर ताला लगा मिला। दरवाजे की दरार से अंदर देखने पर गुलाबी रंग के पोटाश जैसे बोरे दिखाई दिए। सूचना पर नायब तहसीलदार प्रताप सिंह और कोतवाली नगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने गेट का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। अंदर भारतीय पोटाश लिमिटेड के नाम से पैक किए गए 50-50 किलोग्राम वजन वाले पोटाश के 90 बोरे मिले। करीब 50 खाली बोरे भी रखे थे।

इसके अलावा मिश्रण मशीन, पीसने की चक्की, वजन करने की दो मशीनें, बोरे सिलने की मशीन, जनरेटर, पंखे और बिजली के उपकरण मिले। वहीं, तलाशी के दौरान गेरू की बोरियां और सफेद क्रिस्टल पाउडर से भरे करीब 20 बोरे भी मिले। कुछ बोरों पर बीज कंपनी का नाम और अन्य विवरण अंकित था, जबकि उनके अंदर डीएपी जैसी दानेदार सामग्री भरी थी। इन पदार्थों का इस्तेमाल नकली उर्वरक तैयार करने में किया जा रहा था।