गढ़ गंगा मेले से पहले पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी; ADG भानु भास्कर ने दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, हापुड़। आगामी त्योहारों और गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में भीड़ का दबाव बढ़ने पर अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रमुख घाटों, स्नान स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि गंगा स्नान के दौरान भीड़ नियंत्रण के साथ यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग कराई जाए तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोरों और जल पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए। चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए।

इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी पर जोर एडीजी ने वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) का प्रभावी ढंग से निष्पादन कराने और अपराधियों पर शिकंजा कसने को कहा। साथ ही छह नवंबर को उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारियों की समीक्षा की।