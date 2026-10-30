'संदिग्ध दिखे तो तुरंत बताएं', यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में हापुड़ पुलिस; चौपाल लगाकर अपराधियों का सत्यापन

जागरण संवाददाता, हापुड़। आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों के मद्देनजर थाना हाफिजपुर पुलिस ने गांवों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधों पर अंकुश लगाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को ग्राम हसनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया।

पुलिस ने एक ओर चोरी, लूट और डकैती के अपराधियों का सत्यापन किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों से गांव में अवैध शराब की बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल देने की अपील की। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में आयोजित चौपाल में प्रभारी निरीक्षक अतुल चौहान ने ग्रामीणों और गणमान्य व्यक्तियों को यातायात नियमों का पालन करने तथा साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए। महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक जानकारी भी दी गई।

'संदिग्ध गतिविधि पर रखें नजर' पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करने और समय रहते इसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की।चौपाल के दौरान पुलिस ने रजिस्टर नंबर-08 में दर्ज चोरी, लूट और डकैती के अपराधियों का सत्यापन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों को अवैध शराब की बिक्री और कच्ची शराब के निर्माण पर नजर रखने के लिए प्रेरित किया गया।