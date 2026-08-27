हापुड़ में तीन दशक बाद खुलेगी रेलवे स्टेशन के सामने जल निकासी की राह, जलभराव से मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। रेलवे स्टेशन के सामने करीब तीन दशक से जल निकासी की समस्या झेल रहे नागरिकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर पालिका के प्रयास से रेलवे की वे-लीव फैसिलिटी के तहत भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिलने के बाद नाला निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आवश्यक धनराशि जमा होने के बाद रेलवे ने कार्य कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

नाला निर्माण करीब एक माह में शुरू कराने की तैयारी है। इसके बनने से स्टेशन के सामने और आसपास की बस्ती में जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है। रेल यातायात बाधित नहीं होने की शर्त रखी रेलवे की भूमि पर निर्माण उसकी निगरानी में कराया जाएगा। कार्य शुरू होने से पहले ठेकेदार की जानकारी संबंधित रेलवे अधिकारियों को दी जाएगी। निर्माण के दौरान रेल यातायात बाधित नहीं होने की शर्त रखी गई है। किसी नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।