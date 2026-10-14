हापुड़: पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट, जान से मारने की धमकी देने वाले नशेड़ी गिरफ्तार होंगे

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बनखंडा स्थित पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में धुत कार सवार आरोपितों ने दो कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

आरोप है कि विरोध करने और पुलिस से शिकायत की बात कहने पर दोनों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। पेट्रोल पंप संचालक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दोनों शराब के नशे में थे धुत बनखंडा स्थित प्रकाशवती किसान सेवा केंद्र के संचालक शिवम चौधरी ने बताया कि दस अक्टूबर की रात करीब साढ़े सात बजे एक कार पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। कार में दो आरोपित सवार थे। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में धुत थे।