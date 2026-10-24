25 अक्टूबर को हापुड़ के 13 केंद्रों पर होगी PET परीक्षा, ठीक 1 घंटा पहले बंद हो जाएंगे गेट; जानें जरूरी नियम

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ के 13 केंद्रों पर आज यानी रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराई जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है।

अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग कर एक घंटे पहले केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी महेश कुमार ने केंद्रों पर लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर श्वेता पूठिया ने बताया कि परीक्षा के दौरान 585 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, 92 शिक्षकों रिजर्व रहेंगे। करीब 5952 अभ्यर्थी तीन दिन परीक्षा देंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अनुचित साधनों पर रहेगा अंकुश इनमें कक्ष निरीक्षण, अभ्यर्थियों की जांच और परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के साथ ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।