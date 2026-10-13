ट्यूबवेल से मोटर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया एक चोर, दो साथी हुए फरार

जागरण संवाददाता, सिंभावली। थाना क्षेत्र के फरीदपुर गोसाई गांव में ट्यूबवेल से मोटर चोरी कर ले जा रहे तीन युवकों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।

आरोपित के कब्जे से चोरी की मोटर और बाइक बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपियों ने दी कई जानकारी

किसान परविंद्र गिरि ने बताया कि 12 अक्टूबर की रात करीब दस बजे वह अपने साथी गजेंद्र गिरि के साथ खेत पर ट्यूबवेल देखने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बाइक पर सवार तीन युवक ट्यूबवेल की मोटर ले जाते दिखाई दिए।