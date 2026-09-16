हापुड़ में छेड़छाड़ का विराेध करने पर तोड़े नर्स के दांत, सिरोधन बाईपास के पास चलते ऑटो से दिया धक्का

जागरण संवाददाता, धौलाना: कपूरपुर थाना क्षेत्र में अस्पताल में नर्स का काम करने वाली महिला के साथ ऑटो ड्राइवर ने कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की।

विरोध करने पर ड्राइवर ने महिला के दांत तोड़ दिए और सिरोधन बाईपास के पास चलते ऑटो से धक्का देकर फरार हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिरोधन से ही शुरू कर दी छेड़छाड़ पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह गुलावठी से अपने गांव लौट रही थी। घर जाने के लिए उसने रास्ते में एक ऑटो लिया। आरोप है कि सिरोधन से निकलते ही ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि मारपीट में महिला के दांत टूट गए।

चलते ऑटो से धक्का देकर फरार आरोप है कि सिरोधन बाईपास के पास ड्राइवर ने महिला को चलते ऑटो से धक्का दे दिया। ऑटो से गिरने के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामले में शिकायत दर्ज कराई।