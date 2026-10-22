एनएचएआई की मनमानी, हापुड़ के निजामपुर बाईपास पर जिंदगियों पर भारी पड़ रहा निर्माण

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। एक गलती सुधारने में एनएचएआई के इंजीनियर दूसरी ऐसी चूक कर बैठे कि अब सड़क निर्माण ही जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है।

निजामपुर बाईपास पर पहले एक लेन में फ्लाईओवर बनाकर दूसरी को छोड़ दिया, जिससे तीन साल तक हादसों का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता रहा।

दर्जनों लोगों की मौत के बाद दूसरी लेन पर भी फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन, इस बार भी सुरक्षित यातायात की बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया।

वाहनों का संचालन बंद

सर्विस रोड बनाए बिना ही मुख्य लेन पर वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया। नतीजा, निर्माण शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर तीन लोगों की मौत हो गई।

रोड सेफ्टी की बैठक में पहले सर्विस रोड बनाने का सुझाव भी दिया गया था। लेकिन, जिम्मेदारों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया।

सवाल है कि आखिर एनएचएआई के इंजीनियर कब गलतियों से सबक लेंगे और कब तक उनकी लापरवाही की कीमत आम लोगों को जान देकर चुकानी पड़ेगी।

दूसरी लेन पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे जरूरी सवाल था कि निर्माण अवधि में वाहनों का सुरक्षित आवागमन कराना होगा। इसके लिए पहले सर्विस रोड तैयार होनी चाहिए थी, जिससे मुख्य लेन पर काम के दौरान यातायात को वैकल्पिक रास्ता मिल सके। लेकिन, इस बुनियादी जरूरत को ही प्राथमिकता नहीं दी गई।