जागरण संवाददाता, हापुड़। अपनी पसंद के युवक से शादी करने के बाद नवविवाहिता शुक्रवार को पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। यहां उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए स्पष्ट किया कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है।

वह बालिग है और अपने पति के साथ खुश है। युवती ने आशंका जताई कि उसके स्वजन शादी से नाराज होकर पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। हिंदू रीति-रिवाज से की शादी अमरोहा जिले के धनौरा क्षेत्र के गांव महमदी कौलारा की रहने वाली सुरभि ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी जन्मतिथि चार जुलाई 2004 है। वह बालिग है। उसने 19 नवंबर 2026 को अपनी पसंद के युवक दीपक सिंह निवासी गांव छपकौली, थाना बाबूगढ़ के साथ दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाज और सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह किया है। उसने शादी से संबंधित दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं।

युवती ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और न ही किसी ने उसे प्रलोभन देकर या दबाव बनाकर शादी के लिए मजबूर किया। उसने अपनी स्वेच्छा से दीपक के साथ विवाह किया है। वह अपने पति के साथ खुश है और आगे भी उसी के साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है।

सुरभि ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि वह मायके से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी या अन्य कोई सामान लेकर नहीं आई है। विवाह में किसी तरह का दबाव नहीं था और दोनों ने सादगी से शादी की है।