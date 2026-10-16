हापुड़ में 7.27 लाख की ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगों ने धमकी देकर ऐंठे रुपये, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 7.27 लाख रुपये से अधिक की रकम ठगने का मामला सामने आया है।

पीड़ित कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला विवेक विहार के जगजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

धमकी देकर ठगी का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें धमकी और नुकसान पहुंचाने का भय दिखाकर ठगी की गई। मोहल्ला विवेक विहार के जगजीत सिंह ने बताया कि वह आ धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन कॉल पर धमकी दी और नुकसान पहुंचाने की बात कही। जिसके बाद धोखे से उनकी धनराशि हासिल कर ली।

अलग-अलग तरकीके से ठगी उन्होंने पुलिस से मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ऑनलाइन ठगी के मामलों में साइबर अपराधी अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।कभी बैंक अधिकारी बनकर गोपनीय जानकारी मांगी जाती है तो कभी कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपये ऐंठने की कोशिश की जाती है।