ऑनलाइन निवेश के नाम पर हापुड़ में 6.09 लाख की ठगी, पुलिस जांच शुरू

केशव त्यागी, हापुड़। ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नबी करीम के रवि कुमार ने ईजिस्टोरप्रो डॉट काम नाम की कंपनी में करीब 6.09 लाख रुपये निवेश किए।

आरोप है कि अब कंपनी ने उनका स्टोर फ्रीज कर दिया है और निवेश की रकम निकालने के लिए दो लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कंपनी में छह लाख नौ हजार रुपये निवेश किए रवि कुमार के अनुसार, दिल्ली की अनीता नाम की युवती ने उन्हें उक्त कंपनी के बारे में बताया था। इसके बाद उन्होंने कंपनी में करीब छह लाख नौ हजार रुपये निवेश किए।

आरोप है कि कंपनी की ओर से अब बताया जा रहा है कि उनके स्टोर पर लंबित आर्डर क्लियर कराने के बाद ही रकम निकालने की अनुमति दी जाएगी। इन आर्डर की कीमत करीब दो से ढाई लाख रुपये बताई गई है।