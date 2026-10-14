दोस्त ने शराब पिलाकर गले पर किया चाकू से वार, हापुड़ में हत्या का प्रयास

केशव त्यागी, हापुड़। दोस्त को गाजियाबाद के गरिमा गार्डन से शराब पिलाकर हापुड़ लाने के बाद उसके गले पर चाकू से वार कर हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घायल युवक असद को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेरठ के एलएलआरएम अस्पताल रेफर किया गया था।

घायल के भाई ने उसके दोस्त वसीम पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात व्यक्ति ने किया चाकू से वार अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी के वसीम ने बताया कि उसका भाई असद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में नौकरी करता है। 13 अक्टूबर की रात करीब ढाई बजे असद के दोस्त अमरोहा के मोहल्ला मुरादाबादी गेट के वसीम ने फोन काल कर सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने असद के गले पर चाकू से वार कर दिया है। घायल को जिला अस्पताल हापुड़ में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर वह जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक असद को मेरठ रेफर किया जा चुका था। इसके बाद वह मेरठ पहुंचा और भाई से घटना की जानकारी लेने के बाद हापुड़ में घटनास्थल पर आया।

आरोप है कि फ्रीगंज रोड स्थित शिवा रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर पता चला कि असद का दोस्त वसीम उसे गरिमा गार्डन से शराब पिलाकर हापुड़ लाया था। आरोपित ने असद को रेस्टोरेंट के सामने पड़े तख्त पर लिटा दिया।