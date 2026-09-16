हापुड़ में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर से मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, धौलाना। कपूरपूर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद हड़कंप मच गया। प्रसारित वीडियो में कुछ लोग अस्पताल में हंगामा कर रहे है। इस दौरान डाक्टर के साथ मारपीट करने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का भी आरोप है।

जानकारी के अनुसार समाना के रहने वाले मदन गिरी की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। स्वजन मरीज को लेकर अस्पताल से निकले, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर मिलते ही स्वजन आक्रोशित हो गए और वापस अस्पताल पहुंच गए।

अस्पताल में मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की यहां इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के सामने भी डाक्टर के साथ मारपीट होती रही। इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।