हापुड़: घनी आबादी के बीच हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग पर सवाल, बिना नक्शे के ₹83 लाख की तकनीकी स्वीकृति कैसे?

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के राजीव विहार और आसपास की घनी आबादी के बीच से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के लिए करीब 83.81 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति (टीसी) जारी होने के बाद अब कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

विद्युत वितरण खंड प्रथम की ओर से 17 दिसंबर 2024 को जारी तकनीकी टीसी में लाइन शिफ्टिंग कार्य की अनुमानित लागत 83,81,504 रुपये बताई गई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आज तक उन्हें मौजूदा और प्रस्तावित लाइन का प्रमाणित रूट मैप, साइट प्लान और पोलवार नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी धनराशि किस लंबाई की लाइन, कितने पोल और किस वास्तविक रूट पर होने वाले कार्य के आधार पर तय की गई। नक्शा नहीं तो लागत कैसे निकाली शिकायतकर्ता अधिवक्ता गुरमुख सिंघ और सामाजिक कार्यकर्ता पवनजीत सिंघ ने संबंधित अधिकारियों से अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल टीसी में धनराशि दर्ज होने से कार्य का वास्तविक दायरा स्पष्ट नहीं होता।