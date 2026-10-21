हापुड़ में 45 करोड़ से बनेंगे 2 बिजलीघर और लगेंगे 200 ट्रांसफार्मर, बिजली कटौती और ओवरलोडिंग से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग और ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा निगम ने तैयारी तेज कर दी है।

बिजनेस प्लान फेज-2 के तहत जिले में दो नए औद्योगिक बिजलीघर बनाने, 200 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाने और दस बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की गई है।

करीब 45 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू कराए जाएंगे। योजनाओं के धरातल पर उतरने से उद्योगों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है।

25 करोड़ की लागत से दो औद्योगिक बिजलीघर प्रस्तावित

विभागीय योजना के अनुसार, मोदीनगर रोड और जिंदल नगर, पिलखुवा में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से दो औद्योगिक बिजलीघर प्रस्तावित हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

नए बिजलीघर बनने से बढ़ते विद्युत भार को संभालने और उद्योगों को बेहतर आपूर्ति देने में मदद मिलेगी। इससे पहले बिजनेस प्लान फेज-1 में 23 करोड़ रुपये की लागत से बाबूगढ़ में बिजलीघर स्वीकृत किया गया था। ओवरलोडिंग वाले क्षेत्रों में लगेंगे 200 ट्रांसफार्मर बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 से 250 केवीए क्षमता के 200 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इन्हें उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा, जहां अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होने, खराब होने और आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आती है। नए ट्रांसफार्मर लगने से स्थानीय स्तर पर लोड का बेहतर बंटवारा हो सकेगा और उपभोक्ताओं को बार-बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है।

दस बिजलीघरों की क्षमता में होगा इजाफा जिले में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए दस उपकेंद्रों की क्षमता पांच से दस एमवीए तक बढ़ाने की योजना है। इनमें प्रीत विहार, आनंद विहार, अतरपुरा, धीरखेड़ा और पटना मुरादपुर समेत गढ़मुक्तेश्वर और पिलखुवा क्षेत्र के बिजलीघर शामिल हैं। क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इससे संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते विद्युत भार को संभालने और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।