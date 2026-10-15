हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: पवित्रा ट्रेडर्स से मिलावटी सॉस और मसाले जब्त

जागरण संवाददाता, हापुड़। खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को परशुराम कॉलोनी, स्वर्ग आश्रम रोड स्थित पवित्रा ट्रेडर्स का निरीक्षण किया।

इस दौरान टीम ने दो ब्रांड के कॉन्टिनेंटल सॉस और मिक्स मसाले के दो नमूने संग्रहित किए। सॉस में मिलावट के संदेह पर 344 किलोग्राम सॉस और करीब 270 किलोग्राम मिक्स मसाला सीज किया गया। सीज की गई खाद्य सामग्री की कुल कीमत 44,800 रुपये बताई गई है।