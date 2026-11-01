हापुड़ में कोहरे का कहर, सड़कों पर घटी विजिबिलिटी; थमी वाहनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में 2 दिन तक हुई वर्षा के बाद शनिवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह होते ही पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपट गया। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक कोहरे का असर दिखाई दिया।

सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन चालक हेडलाइट और फाग लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। कोहरे के चलते सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी रही। खासकर हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को अधिक सतर्कता बरतनी पड़ी। अचानक छाए कोहरे ने लोगों को ठंड के बढ़ते असर का अहसास भी कराया। सर्दी के आगमन का संकेत दो दिन की वर्षा के बाद मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने की संभावना है। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को सर्दी के आगमन का संकेत दे दिया है।