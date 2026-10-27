हापुड़ में खेत के रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, किसान और परिवार पर हमला

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ा में खेत के रास्ते को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि तीन लोगों ने किसान पर फावड़े और डंडों से हमला कर दिया। किसान को बचाने पहुंची उसकी पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट की गई।

हमले में किसान के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान पत्नी और बेटी के कानों के कुंडल भी गिर गए, जो काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिले। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज... पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव भैंसाखुर के कर्मवीर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब आठ बजे वह अपनी पत्नी कमलेश और बेटी टीनू के साथ थाना बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित गांव लुखराड़ा में अपने खेत पर चारा लेने गए थे।

इसी दौरान पड़ोस के खेत में गांव भैंसाखुर के राकेश शर्मा, उनके पुत्र विजय शर्मा और पवन मौजूद थे। आरोप है कि तीनों ने खेत का रास्ता काटने की बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया। पीड़ित ने रास्ता नहीं काटने की बात कही तो कहासुनी बढ़ गई।