बिजली समस्याओं पर हापुड़ में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, एक्सईएन कार्यालय पर धरना

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता टाउन हाल पहुंचे और ऊर्जा निगम अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, तीन घंटे चले धरने में अधिशासी अभियंता सचिन द्विवेदी पहुंचे और आश्वासन दिया गया।

बिजली की समस्याओें का समाधान होना चाहिए

जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने कहा कि बिजली से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण होना चाहिए।छापेमारी के दौरान किसानों के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार न हो और लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।