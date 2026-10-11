हापुड़ फैक्ट्री में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुए तीन चोर, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के चितौली रोड स्थित फैक्ट्री में चोरी करने घुसे तीन आरोपित सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए।

फुटेज के आधार पर कर्मचारियों ने एक आरोपित को पकड़ लिया। उसके पास से चाकू बरामद हुआ है। पकड़े जाने के बाद भागने के प्रयास में आरोपित गिरकर चोटिल हो गया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तीनों संदिग्ध अमृत विहार कॉलोनी के रहने वाले आसिफ खान ने कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह चितौली रोड स्थित सेवन स्क्वायर इंटरप्राइजेज स्वैप कंपनी में कार्यरत हैं। 10 अक्टूबर को कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में तीन संदिग्ध चोरी करने के इरादे से अंदर घुसते दिखाई दिए।

फुटेज की जांच कर आरोपितों की तलाश की गई तो मोती कॉलोनी के सुबहान को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। इस दौरान आरोपित ने भागने का प्रयास किया, लेकिन गिरकर चोटिल हो गया।

पकड़े गए आरोपित ने बताई साथियों की पहचान पीड़ित के अनुसार, पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में उसके फरार साथियों की पहचान मोती कॉलोनी के समीर और थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव सलाई के मन्नू के रूप में हुई। आरोपितों ने चोरी का माल कसेरठ बाजार के मुकेश और सुरेश को बेचने की बात भी बताई है।