धर्मपाल आर्या, हापुड़/धौलाना। मसूरी-गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र के फेज-एक में पूठी मोड़ के पास रविवार देर रात केमिकल सिलेंडर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में रखे सिलेंडर तेज धमाकों के साथ फटने लगे और कई सिलेंडर हवा में उछलते दिखाई दिए।

औद्योगिक क्षेत्र दहल उठा..

लगातार हो रहे धमाकों से पूरा औद्योगिक क्षेत्र दहल उठा। आसपास की फैक्ट्रियों के संचालकों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।