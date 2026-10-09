श्राद्ध पक्ष में वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों का मार्मिक सवाल: जीवित माता-पिता की उपेक्षा क्यों?

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पकवान बन रहे हैं, तर्पण हो रहा है और दान-पुण्य के लिए लोग वृद्धाश्रमों में भोजन, फल और कपड़े लेकर पहुंच रहे हैं।

यहां अपनों की बेरुखी के जख्म लिए बैठे बुजुर्गों का पहला सवाल ही कलेजा चीर देता है, अपने मां-बाप को भी खाना खिलाया या सिर्फ दूसरों के माता-पिता को खिलाकर पुण्य कमाने आए हो?

जिन बुजुर्गों के अपने ही उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर भूल गए, वह ऐसे लोगों के घर का भोजन तक स्वीकार नहीं करते, जिनके माता-पिता खुद उपेक्षा के शिकार हैं।

विडंबना देखिए, मृतकों के नाम पर पकवानों की थालियां सज रही हैं, जबकि जीवित मां-बाप दो निवालों के लिए तरस रहे हैं। किसी को घर से निकाल दिया गया, तो किसी को बहाने से वृद्धाश्रम छोड़कर स्वजन लौटे ही नहीं।

बुजुर्गों के पास अपनों के फोन नहीं आते अब हालात यह हैं कि कई बुजुर्गों के पास न अपनों का फोन आता है और न उनके संपर्क करने पर जवाब मिलता है। जिंदगी की आखिरी सांसें वृद्धाश्रमों में पूरी कर रहे इन बुजुर्गों के लिए श्राद्ध पक्ष केवल दान-पुण्य का अवसर नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला समय भी है। सवाल यही है कि जब जीवित माता-पिता की सेवा नहीं की, तो उनके नाम पर कर्मकांड का क्या अर्थ?

श्राद्ध पक्ष में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज की परंपरा निभाई जा रही है। लेकिन, इसी बीच कुछ जीवित मां-बाप ऐसे भी हैं, जिन्हें अपने ही बच्चों के घर में दो निवाले तक नसीब नहीं होते। किसी को घर से निकाल दिया गया तो किसी को वृद्धाश्रम छोड़कर स्वजन लौट गए और फिर पलटकर उनकी सुध तक नहीं ली

अब अपनों के याद में कट रही जिंदगी अब इन बुजुर्गों की जिंदगी अपनों की याद और इंतजार में कट रही है। विडंबना यह है कि पितरों के नाम पर भोजन कराने वाले कुछ लोग अपने जीवित माता-पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुके हैं।

वृद्धाश्रमों में श्राद्ध पक्ष के दौरान भोजन, फल और कपड़े लेकर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। बुजुर्गों को भोजन कराने और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए लोग आगे आते हैं। हालांकि, जब कोई व्यक्ति श्राद्ध का भोजन लेकर पहुंचता है तो बुजुर्गों का सवाल उसे भीतर तक झकझोर देता है, कि अपने मां-बाप को खिलाया? वृद्धाश्रम में रह रहे शिवचरन सिंघल, शशि देवी, जगवती देवी व हेतराम सिंह ने बताया कि जिनके माता-पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनके घर का भोजन तक स्वीकार करने से हम परहेज करते हैं।