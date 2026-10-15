हापुड़: ईदगाह रोड पर युवक पर जानलेवा हमला, दो भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली से काम करके घर लौट रहे युवक पर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि दो भाइयों ने युवक को घेरकर पहले गाली-गलौज की और फिर लात-घूंसों से जमकर मारपीट की।

पुलिस ने शुरू की जांच

हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मजीदपुरा की गली नंबर सात के कदीर ने बताया कि उनका पुत्र शोएब दिल्ली के जाफराबाद में लकड़ी का सामान बनाने का काम करता है। चार अक्टूबर की रात करीब दस बजे शोएब दिल्ली से घर लौट रहा था। आरोप है कि ईदगाह रोड पर बर्फखाने के पास मजीदपुरा की गली नंबर 11 के अनस और शाहजान खड़े थे। शोएब को देखते ही दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे।