गढ़मुक्तेश्वर पंचायतों में विकास कार्यों की सूची तैयार, डीएम की मंजूरी का इंतजार

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यो को लेकर ब्लाक स्तर से योजना तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय में भेजी जा रही है। अनुमति मिलने के बाद पंचायत में कार्य शुरू हो जाएंगे।

प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सरकार ने वर्तमान में इनको प्रशासक के रूप में तैनात किया हुआ है।

डीएम की अनुमति से होते हैं विकास कार्य

पंचायतों में होने वाले विकास कार्य अब डीएम की अनुमति से होते हैं। ऐसे में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यो को लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है।