हापुड़: गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में बहे तीन श्रद्धालु, गोताखोरों की सतर्कता से बची जान

संवाद सहयोगी, हापुड़। गंगा स्नान के दौरान रविवार को दिल्ली के एक परिवार के तीन सदस्य अचानक गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगे। घाट पर चीख-पुकार मचते ही मौजूद गोताखोरों ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया।

ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के रहने वाले अर्जुन परिवार के साथ ब्रजघाट गंगा स्नान के लिए आए थे। परिवार के सदस्य वीआइपी घाट की ओर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में पहुंचने पर परिवार की महिला और एक किशोर का संतुलन बिगड़ गया और दोनों डूबने लगे। उन्हें बचाने के प्रयास में अर्जुन भी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।