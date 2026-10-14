हापुड़ में साइबर ठगों ने काल फारवर्डिंग से उड़ाए बैंक खाते से 6 लाख रुपये

केशव त्यागी, हापुड़। साइबर ठगों ने नगर के शिवलोक कॉलोनी के पंकज कुमार गर्ग के बैंक खाते से छह लाख रुपये निकाल लिए। ठगी से पहले उनके मोबाइल पर काल फारवर्डिंग सक्रिय होने का संदेश आया।

इसके बाद ओटीपी से संबंधित संदेश मिले और करीब 15 मिनट के भीतर खाते से दो-दो लाख रुपये के तीन अलग-अलग लेनदेन हो गए।

पुलिस ने जांच शुरू की

तीनों लेनदेन कल्याण ज्वेलर्स के नाम से दर्ज दिखाई दिए। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि 29 सितंबर को उनके बैंक आफ बड़ौदा के खाते से बिना अनुमति छह लाख रुपये डेबिट हो गए। उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स से कोई खरीदारी नहीं की थी और न ही इन लेनदेन के लिए किसी प्रकार की अनुमति दी थी।