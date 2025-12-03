Hapur Crime: हाईवे किनारे सूटकेस में मिला महिला का शव, पुलिस पहचान और हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र में सोमवार दोपहर रामा अस्पताल के सामने गन्ने के खेत में सूटकेस में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शव की हालत इतनी खराब थी कि कुछ भी जानना पहचानना मुश्किल हो रहा था।

शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर हुई और शव को रात के अंधेरे में हाईवे पर फेंका गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और गुमशुदगी के सहारे मृतका की पहचान करने में जुटी है। जांच में मिली तेजाब की बोतलें जानकारी के अनुसार सोमवार को रामा अस्पताल के सामने एक खेत में मिले सूटकेस से एक महिला का शव बरामद किया गया था। जिस पर पुलिस ने मौके पर जांच करते हुए मौके से शराब व तेजाब की बोतलें भी बरामद की थी। शव की हालत इतनी खराब थी कि मृतका की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस की टीमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हाइवे के सीसीटीवी कैमरों व आसपास थानों से गुमशुदगी जुटाने में लगी हुई है।

कपड़े से पहचान की कोशिश पुलिस मृतका की सूटकेस और कपड़े देखकर पहचान की कोशिश कर रही है। जिले के अलावा दिल्ली और गाजियाबाद से आई गुमशुदगी रिपोर्ट का भी मिलान किया जा रहा है। मौके से बरामद शराब और तेजाब की बोतलें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई हैं। अभी पुलिस के हाथ खाली है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि पहचान होते ही आरोपी तक पहुंचने के लिए कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।