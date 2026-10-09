हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर-बाइक भिड़ंत में दंपती की मौत

केशव त्यागी, हापुड। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रहमतपुर जखैड़ा स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर शुक्रवार शाम करीब चार बजे ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। जिसमें बाइक सवार दंपती को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

दुर्घटना की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। उधर, दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी इंद्रकांत यादव ने दी मामले की जानकारी थाना बहादुरगढ़ प्रभारी इंद्रकांत यादव ने बताया कि शुक्रवार शाम गांव रहमतपुर जखैड़ा के जितेंद्र (30 वर्षीय) अपनी पत्नी शशि (28वर्षीय) के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। करीब शाम चार बजे जब वह गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर पहुंचे तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से इक की भिड़ंत हो गई।