1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली, हापुड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लोगों से की अपील

जागरण संवाददाता, हापुड़। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ आम जनता के मताधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई को लेकर कांग्रेस ने हुंकार भरी है।

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित ''वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ'' महारैली में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने जनपद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है।