जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मंगलवार सुबह सर्विस रोड पर केंटर में भीषण आग लग गई। यह आग किस वजह से लगी है। इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।

आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान केंटर चालक ने भागकर अपनी जान बचाई।

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