हापुड़ के बक्सर में ग्रेप के नियम ताक पर, खुले में जल रहा कूड़ा

संवाद सहयोगी, हापुड। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ना बढे इसके लिए सतर्कता बरतने के निर्देश हैं, पर कुछ लापरवाह इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे है।

कूड़ा जलाने और खुले में सामग्री रखने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद बक्सर गांव में खुले में कूड़े में आग लगने का एक फोटो सामने आया है, जिसने जिम्मेदारों की पोल खोल दी है।

धुएं के कारण प्रदूषित हो रहा वातावरण

ब्लॉक क्षेत्र के बक्सर गांव में पुराने हाईवे किनारे पड़े कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। कूड़े में पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े और अन्य अपशिष्ट नजर आ रहे हैं। इनके जलने से उठने वाले धुएं के कारण आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है।