हापुड़ में बहन की ससुराल गए भाई पर जीजा ने किया जानलेवा हमला लाठी-डंडों और हथौड़े से लहूलुहान

केशव त्यागी, हापुड़। बहन की ससुराल में उससे मिलने पहुंचे भाई और उसके साथ आए लोगों के साथ कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि युवक की बहन के पति समेत दो-तीन अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और हथौड़े से हमला किया। जिसमें वह लहूलुहान हो गया। पीड़ित ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया कोटला मेवातियान के इमरान ने बताया कि बुधवार देर रात अक्टूबर वह अपने साथियों के साथ रामपुर रोड स्थित बहन रुकैया की ससुराल पहुंचा था। उसे जीजा हस्सान से बहन के संबंध में बातचीत करनी थी।