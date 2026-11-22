जागरण संवाददाता, हापुड़। भाजपा हापुड़ के किसान मोर्चा की नवघोषित मंडल अध्यक्षों की सूची को लेकर पार्टी के भीतर ही असंतोष के स्वर उठने लगे हैं।

20 नवंबर 2026 को किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप चौधरी द्वारा जारी की गई इस सूची पर सवाल उठाते हुए स्थानीय स्तर पर विरोध दर्ज कराया गया है।

सोशल मीडिया पर उठाया सवाल

सोशल मीडिया पर इस सूची का खंडन करते हुए प्रशांत त्यागी ने इसे मनमानी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्षों से बिना पूछे और बिना किसी आपसी विचार-विमर्श के ही नगर के मोर्चों के नाम तय कर प्रकाशित कर दिए गए हैं।