दिल्ली से घर लौट रहे भाई-बहन की बाइक सिंभावली बाईपास पर कंटेनर में जा घुसी, भाई की मौत; बहन गंभीर

जागरण संवाददाता, सिंभावली (हापुड़)। थाना क्षेत्र के खुडलिया गांव के सामने बाईपास पर मंगलवार की सुबह बाइक पीछे से आगे चल रहे कंटेनर में घुस गई। जिसमें जिला हरदोई के राज की मौत हो गई है, उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों दिल्ली से अपने पैतृक गांव लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार,जिला हरदोई थाना व कस्बा पाली राज अपनी बहन रजनी के साथ बाइक से दिल्ली से घर लौट रहा था। जैसे ही बाइक सवार सिंभावली क्षेत्र में खुडलिया गांव के सामने बाईपास पर पहुंचे, इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए।