हर्ष अग्रवाल, हापुड़। हापुड़ शहर के मोहल्ला भीमनगर में जलभराव की समस्या का समाधान 3 साल बाद भी नहीं हो सका है।

हालात यह है कि नौनिहाल पानी से भरे रास्ते से होकर स्कूल जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तीन साल में नहीं बदले हालात

वहीं, एक बार फिर नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि समस्या इतनी पुरानी है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय खुद जलभराव के बीच उतरकर स्थानीय लोगों की परेशानी सुन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं बदले।

बच्चों को हो रही परेशानी मोहल्ला भीमनगर नगर पालिका क्षेत्र में आता है। यहां रहने वाले लोगों को पिछले करीब 3 वर्षों से जलभराव की परेशानी झेलनी पड़ रही है। रास्ते पर पानी जमा होने के कारण स्थानीय निवासियों के साथ स्कूली बच्चों को भी रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।