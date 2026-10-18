हापुड़ में बिना मान्यता चल रहे दो स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई

ध्रुव शर्मा, हापुड़। ब्लॉक क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में संचालित दो विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में खरे नहीं उतरे हैं।

जांच के दौरान मान्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने पर विभाग नाराज है। दोनों विद्यालयों पर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

स्कूल की हालत बदहाल

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपा भाटी ने बताया कि 15 अक्टूबर को सिखेडा गांव में संचालित गणपति पब्लिक स्कूल और हिमायत मेमोरियल पब्लिक स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों विद्यालयों के प्रबंधन मान्यता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।