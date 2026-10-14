कुर्सी DM की, अंदाज भी अफसरों वाला..., 7वीं की छात्रा निधि बनी एक दिन की जिलाधिकारी

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में डीएम की कुर्सी पर बैठकर महिलाओं की फरियाद सुनना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देना। बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा निधि ने एक दिन की सांकेतिक जिलाधिकारी बनकर कुछ इसी अंदाज में प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई।

मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के तहत मिली इस जिम्मेदारी ने निधि को प्रशासनिक कामकाज समझने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर दिया। जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में हुई इस पहल के तहत छात्रा निधि को कलक्ट्रेट में जनसुनवाई का अनुभव कराया गया।

निस्तारण के भी दिए निर्देश इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संबंधित शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में निधि ने केवल शिकायतें ही नहीं सुनीं, बल्कि महिला सुरक्षा और बालिकाओं के हितों से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली।

निधि ने मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।